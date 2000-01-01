Попов Степан Потапович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Попов Потап Иванович
Мать: Попова Вера
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: Попова ?
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Попова ?
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Попова ?
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1854
Сын: Попов Степанович
Мать ребёнка: Попова ?
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова ?
п. Чернопенье (Бахматовский)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно