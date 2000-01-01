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Попов Степан Потапович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Попов Потап Иванович

Мать: Попова Вера

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: Попова ?

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Попов Козма Степанович

Мать ребёнка: Попова ?

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Попов Герасим Степанович

Мать ребёнка: Попова ?

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Попов Степанович

Мать ребёнка: Попова ?

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова ?

п. Чернопенье (Бахматовский)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
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