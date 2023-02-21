Попова (?) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Попов Потап Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Попов Потап Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1830
Сын: Попов Иван Потапович
Отец ребёнка: Попов Потап Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Потап Иванович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно