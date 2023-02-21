Попова (?) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Попов Степан Потапович

Отец ребёнка: Попов Потап Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Попов Парфён Потапович

Отец ребёнка: Попов Потап Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Попов Иван Потапович

Отец ребёнка: Попов Потап Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Потап Иванович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
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