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Попов Парфён Потапович

Место рождения

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Попов Потап Иванович

Мать: Попова Вера

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Евдокия Алексеева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Попова) Акилина Парфёновна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Попова) Екатерина Парфёновна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеева

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.05.1866 ст.

Дочь: (Попова) Феодосия Парфёновна

Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеева

Смерть
После 1866

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