Попов Парфён Потапович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Попов Потап Иванович
Мать: Попова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Евдокия Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Попова) Акилина Парфёновна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Попова) Екатерина Парфёновна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
22.05.1866 ст.
Дочь: (Попова) Феодосия Парфёновна
Мать ребёнка: Попова Евдокия Алексеева
Смерть
После 1866