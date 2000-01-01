Попова (?) Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Евдокия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акилина Парфёновна

Отец ребёнка: Попов Парфён Потапович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Парфёновна

Отец ребёнка: Попов Парфён Потапович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
22.05.1866 ст.

Дочь: Феодосия Парфёновна

Отец ребёнка: Попов Парфён Потапович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Парфён Потапович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1866
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