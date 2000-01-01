Попова (?) Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акилина Парфёновна
Отец ребёнка: Попов Парфён Потапович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Парфёновна
Отец ребёнка: Попов Парфён Потапович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
22.05.1866 ст.
Дочь: Феодосия Парфёновна
Отец ребёнка: Попов Парфён Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
После 1866