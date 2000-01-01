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Попова (?) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Попов Степан Потапович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Попов Козма Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Потапович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Попов Герасим Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Потапович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Попов Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Потапович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан Потапович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
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