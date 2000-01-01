Попова (?) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Попов Степан Потапович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Попов Степан Потапович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Попов Степан Потапович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1854
Сын: Попов Степанович
Отец ребёнка: Попов Степан Потапович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно