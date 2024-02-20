Калафат (Делиева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
02.11.1886
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь м/к 1886г. / зап.№ 9 /, ГАДО , Ф - 426-1-5 / лист № 25 /.
Рождение ребёнка
22.06.1887
Сын: Калафат Афанасий Лукьянович
Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.07.1888
Дочь: Васса Лукьяновна
Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.02.1890
Сын: Калафат Симеон Лукьянович
Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1891г. /запись № 8 / ГАДО - Ф-426-1-6 /стр.№ / 48 /
Рождение ребёнка
27.11.1891
Дочь: Варвара Лукьяновна
Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1891г. /запись № 46 / ГАДО - Ф-426-1-6 /стр.№ / 113 /
Рождение ребёнка
01.11.1893
Сын: Калафат Георгий Лукьянович
Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1893г. /запись № 82 / ГАДО - Ф-426-1-6 /стр.№ / 217 /
Рождение ребёнка
13.08.1895
Дочь: Акилина Лукьянова
Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1895г. /запись № 46 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 47 /
Рождение ребёнка
16.01.1898
Дочь: Анастасия Лукьяновна
Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1898г. /запись № 7 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 56 /
Рождение ребёнка
16.06.1900
Дочь: Стефанида Лукьяновна
Отец ребёнка: Калафат Лукьян Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1900г. /запись № 36 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 184 /
Смерть
Неизвестно