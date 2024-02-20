Калафат Симеон Лукьянович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения02.02.1890
Дата смерти01.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1890
Отец: Калафат Лукьян Федорович
Мать: Калафат Мария Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1891г. /запись № 8 / ГАДО - Ф-426-1-6 /стр.№ / 48 /
Смерть
01.01.1891
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: В младенческом возрасте | ГАДО , Ф - 426-1-6 / лист № 125 /, м/к 1891г. / зап.№ 2 / Николаевская церковь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6 / лист № 125 /, м/к 1891г. / зап.№ 2 / Николаевская церковь