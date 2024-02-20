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Калафат Симеон Лукьянович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

02.02.1890

Дата смерти

01.01.1891

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1890

Отец: Калафат Лукьян Федорович

Мать: Калафат Мария Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1891г. /запись № 8 / ГАДО - Ф-426-1-6 /стр.№ / 48 /
Смерть
01.01.1891
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: В младенческом возрасте | ГАДО , Ф - 426-1-6 / лист № 125 /, м/к 1891г. / зап.№ 2 / Николаевская церковь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-6 / лист № 125 /, м/к 1891г. / зап.№ 2 / Николаевская церковь
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