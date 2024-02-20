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(Калафат) Васса Лукьяновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

09.07.1888

Дата смерти

15.10.1889

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1888

Отец: Калафат Лукьян Федорович

Мать: Калафат Мария Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
15.10.1889
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - сухотка
Похороны
17.10.1889
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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