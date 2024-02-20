(Калафат) Стефанида Лукьяновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения16.06.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1900
Отец: Калафат Лукьян Федорович
Мать: Калафат Мария Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1900г. /запись № 36 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 184 /
Смерть
Неизвестно