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(Калафат) Акилина Лукьянова

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

13.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1895

Отец: Калафат Лукьян Федорович

Мать: Калафат Мария Николаевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1895г. /запись № 46 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 47 /
Смерть
Неизвестно
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