(Калафат) Акилина Лукьянова
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения13.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1895
Отец: Калафат Лукьян Федорович
Мать: Калафат Мария Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1895г. /запись № 46 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 47 /
Смерть
Неизвестно