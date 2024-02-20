Калафат Георгий Лукьянович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1893
Отец: Калафат Лукьян Федорович
Мать: Калафат Мария Николаевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1893г. /запись № 82 / ГАДО - Ф-426-1-6 /стр.№ / 217 /
Смерть
Неизвестно