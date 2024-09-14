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Наутов Иван Кириллович

Место рождения

Захарьино,Ярославская,Россия

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

До 1855

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Наутов Кирило Денисович

Мать: Ирина Яковлевна

Упоминание
Неизвестно
FamilySearch | Legacy NFS Source: Иван Кириллович Наутов - Government record: birth-name: Иван Кириллович Наутов
Бракосочетание
1817

Жена: Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Наутова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Наутов Василий Иванович

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Наутов Федор Иванович

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Наутова) Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Марья Алексеевна

Смерть
До 1855

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