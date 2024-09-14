Наутов Иван Кириллович
Место рожденияЗахарьино,Ярославская,Россия
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиДо 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Наутов Кирило Денисович
Мать: Ирина Яковлевна
Упоминание
Неизвестно
FamilySearch | Legacy NFS Source: Иван Кириллович Наутов - Government record: birth-name: Иван Кириллович Наутов
Бракосочетание
1817
Жена: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Наутова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Наутова) Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Марья Алексеевна
Смерть
До 1855