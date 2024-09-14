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Наутов Кирило Денисович

Место рождения

Захарьино,Ярославская,Россия

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

До 1854

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Наутов Денис Трофимов

Мать: (Наутова) Наталия Леонтьева

Бракосочетание
1778

Жена: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Наутова) Мавра Кириловна

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Наутов Иван Кириллович

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Наутова) Мавра Кириловна

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Смерть
До 1854

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