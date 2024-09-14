Наутов Кирило Денисович
Место рожденияЗахарьино,Ярославская,Россия
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиДо 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Наутов Денис Трофимов
Бракосочетание
1778
Жена: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Наутова) Мавра Кириловна
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Наутова) Мавра Кириловна
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Смерть
До 1854