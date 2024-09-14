Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Алексеевна

Место рождения

Захарьино,Ярославская,Россия

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

До 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1817

Муж: Наутов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Наутова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Наутов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Наутов Василий Иванович

Отец ребёнка: Наутов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Наутов Федор Иванович

Отец ребёнка: Наутов Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Наутова) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Наутов Иван Кириллович

Смерть
До 1900

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