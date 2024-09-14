Марья Алексеевна
Место рожденияЗахарьино,Ярославская,Россия
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиДо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1817
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Наутова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Наутов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Наутов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Наутов Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Наутова) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Наутов Иван Кириллович
Смерть
До 1900