Наутов Василий Иванович
Место рожденияЗахарьино,Ярославская,Россия
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти29.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Наутов Иван Кириллович
Мать: Марья Алексеевна
Бракосочетание
1848
Жена: Васса Космина
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Наутова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Васса Космина
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Васса Космина
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Васса Космина
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Наутова) Дария Васильевна
Мать ребёнка: Васса Космина
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Наутов Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Васса Космина
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Васса Космина
Смерть
29.04.1896