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Наутов Василий Иванович

Место рождения

Захарьино,Ярославская,Россия

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

29.04.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Наутов Иван Кириллович

Мать: Марья Алексеевна

Бракосочетание
1848

Жена: Васса Космина

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Наутова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Васса Космина

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Наутов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Васса Космина

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Наутов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Васса Космина

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Наутова) Дария Васильевна

Мать ребёнка: Васса Космина

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Наутов Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Васса Космина

Рождение ребёнка
1867

Сын: Наутов Сидор Васильевич

Мать ребёнка: Васса Космина

Смерть
29.04.1896

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