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Наутов Иван Васильевич

Место рождения

Захарьино,Грязливецкая,Мологский,Ярославская,Россия

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

До 1950

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Наутов Василий Иванович

Мать: Васса Космина

Бракосочетание
1876

Жена: Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Наутов Александр Иванович

Мать ребёнка: Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: (Наутова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: (Наутова) Палагея Ивановна

Мать ребёнка: Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Наутов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: (Наутова) Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Наутов Самуил Иванович

Мать ребёнка: Агрофена Ивановна

Смерть
До 1950

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