Наутов Иван Васильевич
Место рожденияЗахарьино,Грязливецкая,Мологский,Ярославская,Россия
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиДо 1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Наутов Василий Иванович
Мать: Васса Космина
Бракосочетание
1876
Жена: Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Наутов Александр Иванович
Мать ребёнка: Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: (Наутова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: (Наутова) Палагея Ивановна
Мать ребёнка: Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: (Наутова) Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Агрофена Ивановна
Смерть
До 1950