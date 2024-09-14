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Васса Космина

Место рождения

Захарьино,Ярославская,Россия

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

10.09.1900

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Косьма

Мать: не указана

Бракосочетание
1848

Муж: Наутов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Наутова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Наутов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Наутов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Наутов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Наутов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Наутов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Наутова) Дария Васильевна

Отец ребёнка: Наутов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Наутов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Наутов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Наутов Сидор Васильевич

Отец ребёнка: Наутов Василий Иванович

Смерть
10.09.1900

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