Васса Космина
Место рожденияЗахарьино,Ярославская,Россия
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти10.09.1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Косьма
Мать: не указана
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Наутова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Наутов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Наутов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Наутов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Наутова) Дария Васильевна
Отец ребёнка: Наутов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Наутов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Наутов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Наутов Василий Иванович
Смерть
10.09.1900