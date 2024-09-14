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Ирина Яковлевна

Место рождения

с. Захарьино, Ярославская Губерния

Дата рождения

1757

Дата смерти

До 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1778

Муж: Наутов Кирило Денисович

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Наутова) Мавра Кириловна

Отец ребёнка: Наутов Кирило Денисович

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Наутов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Наутов Кирило Денисович

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Наутова) Мавра Кириловна

Отец ребёнка: Наутов Кирило Денисович

Смерть
До 1857

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