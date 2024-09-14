Ирина Яковлевна
Место рожденияс. Захарьино, Ярославская Губерния
Дата рождения1757
Дата смертиДо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1778
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Наутова) Мавра Кириловна
Отец ребёнка: Наутов Кирило Денисович
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Наутов Кирило Денисович
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Наутова) Мавра Кириловна
Отец ребёнка: Наутов Кирило Денисович
Смерть
До 1857