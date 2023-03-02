Схоменко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Схоменко Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Схоменко Иван Васильев

Мать: Анна М

Рождение ребёнка
1896

Сын: Схоменко Антон Михайлов

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Схоменко Петр Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Алтайский край, Карасукский р-н
Рождение ребёнка
1903

Сын: Схоменко Данил Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Схоменко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
1915

Сын: Схоменко Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Семенова

Смерть
Неизвестно
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