Схоменко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Схоменко Иван Васильев
Мать: Анна М
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Алтайский край, Карасукский р-н
Рождение ребёнка
1903
Сын: Схоменко Данил Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Схоменко Василий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1915
Сын: Схоменко Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Семенова
Смерть
Неизвестно