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Схоменко Тимофей Михайлович
Схоменко Тимофей Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Схоменко Михаил
1873 г.р.
Мать
Евдокия Семенова
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Схоменко Михаил
Мать:
Евдокия Семенова
Смерть
Неизвестно
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