(Схоменко) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Схоменко) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Схоменко Михаил

Мать: Евдокия Семенова

Смерть
Неизвестно
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