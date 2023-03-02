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Схоменко Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Схоменко Михаил

Мать: Евдокия Семенова

Смерть
Неизвестно
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