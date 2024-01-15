Мышина (Скворцова) Агапия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМышина (Скворцова) Агапия Иванова

Мышина (Скворцова) Агапия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

25.05.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1848 г.р.
1850 г.р.
1853 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1837

Муж: Мышин Пётр Фёдоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мышин Пётр Фёдоров

Рождение ребёнка
28.07.1848

Сын: Мышин Василий Петрович

Отец ребёнка: Мышин Пётр Фёдоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.11.1850

Сын: Мышин (нежин) Иван Петрович

Отец ребёнка: Мышин Пётр Фёдоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.04.1853

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Мышин Пётр Фёдоров

Смерть
25.05.1865
Причина смерти: Чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close