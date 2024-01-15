Мышина (Скворцова) Агапия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти25.05.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.02.1837
Муж: Мышин Пётр Фёдоров
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.01.1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мышин Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
28.07.1848
Отец ребёнка: Мышин Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
25.11.1850
Сын: Мышин (нежин) Иван Петрович
Отец ребёнка: Мышин Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
12.04.1853
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Мышин Пётр Фёдоров
Смерть
25.05.1865
Причина смерти: Чахотка