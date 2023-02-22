Мышин Пётр Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.12.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мышина Агапия Иванова
Рождение ребёнка
28.07.1848
Мать ребёнка: Мышина Агапия Иванова
Рождение ребёнка
25.11.1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мышина Агапия Иванова
Смерть
21.12.1852
Рождение ребёнка
12.04.1853
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Мышина Агапия Иванова