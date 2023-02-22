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Мышин Пётр Фёдоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.12.1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1848 г.р.
Скрыто настройками приватности
1853 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышина Агапия Иванова

Рождение ребёнка
28.07.1848

Сын: Мышин Василий Петрович

Мать ребёнка: Мышина Агапия Иванова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.11.1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мышина Агапия Иванова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
21.12.1852
Рождение ребёнка
12.04.1853

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Мышина Агапия Иванова

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