(Мышина) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1853
Отец: Мышин Пётр Фёдоров
Мать: Мышина Агапия Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1873
Дочь: Агапья Петровна
Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Масленникова Афимья Петровна
Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
03.02.1875
Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
08.12.1877
Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
03.08.1880
Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
31.01.1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
03.08.1885
Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
04.05.1896
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно