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(Мышина) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1853

Отец: Мышин Пётр Фёдоров

Мать: Мышина Агапия Иванова

Рождение ребёнка
01.04.1873

Дочь: Агапья Петровна

Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Масленникова Афимья Петровна

Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.02.1875

Сын: Горчаков Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.12.1877

Сын: Горчаков Павел Петров

Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1880

Сын: Горчаков Матвей Петрович

Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.01.1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1885

Сын: Горчаков Матвей Петрович

Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.05.1896

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Горчаков Пётр Степанович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Пётр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Пётр Степанович

Смерть
Неизвестно
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