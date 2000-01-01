Исупов Николай Евсигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1802
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1802
Отец: Исупов Евсей Иванович
Бракосочетание
23.01.1827
Дочь крестьянина Родиона Семенова Казакова (умер натурально 12 марта 1827 г.) из деревни Суковицинской.
Рождение ребёнка
22.08.1828
Мать ребёнка: Исупова Евфимия Родионовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Исупов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Исупова Евфимия Родионовна
Родился в 1831 году в д.Федора Суковицина Кстининской волости Вятского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мариана Николаевна
Мать ребёнка: Исупова Евфимия Родионовна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Исупова Евфимия Родионовна
Смерть
После 1834