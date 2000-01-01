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Исупов Николай Евсигнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1802

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1802

Отец: Исупов Евсей Иванович

Мать: Исупова Неонила Степанова

Бракосочетание
23.01.1827

Жена: Исупова Евфимия Родионовна

Дочь крестьянина Родиона Семенова Казакова (умер натурально 12 марта 1827 г.) из деревни Суковицинской.
Рождение ребёнка
22.08.1828

Сын: Исупов Моисей Николаевич

Мать ребёнка: Исупова Евфимия Родионовна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Исупов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Исупова Евфимия Родионовна

Родился в 1831 году в д.Федора Суковицина Кстининской волости Вятского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мариана Николаевна

Мать ребёнка: Исупова Евфимия Родионовна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Исупова Евфимия Родионовна

Смерть
После 1834
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