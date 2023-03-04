Исупова (Казакова) Евфимия Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1827
Дочь крестьянина Родиона Семенова Казакова (умер натурально 12 марта 1827 г.) из деревни Суковицинской.
Рождение ребёнка
22.08.1828
Отец ребёнка: Исупов Николай Евсигнеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Исупов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Исупов Николай Евсигнеевич
Родился в 1831 году в д.Федора Суковицина Кстининской волости Вятского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Исупова) Мариана Николаевна
Отец ребёнка: Исупов Николай Евсигнеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Исупова) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Исупов Николай Евсигнеевич
Смерть
После 1834