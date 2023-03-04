Исупова (Казакова) Евфимия Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова (Казакова) Евфимия Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1827

Муж: Исупов Николай Евсигнеевич

Дочь крестьянина Родиона Семенова Казакова (умер натурально 12 марта 1827 г.) из деревни Суковицинской.
Рождение ребёнка
22.08.1828

Сын: Исупов Моисей Николаевич

Отец ребёнка: Исупов Николай Евсигнеевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Исупов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Исупов Николай Евсигнеевич

Родился в 1831 году в д.Федора Суковицина Кстининской волости Вятского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Исупова) Мариана Николаевна

Отец ребёнка: Исупов Николай Евсигнеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Исупова) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Исупов Николай Евсигнеевич

Смерть
После 1834

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