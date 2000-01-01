Исупов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Исупов Николай Евсигнеевич

Мать: Исупова Евфимия Родионовна

Родился в 1831 году в д.Федора Суковицина Кстининской волости Вятского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Исупова Параскева Степановна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Исупова Параскева Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Параскева Степановна

Смерть
1901
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