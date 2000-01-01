Исупов Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Родился в 1831 году в д.Федора Суковицина Кстининской волости Вятского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Исупова Параскева Степановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Исупова Параскева Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1901