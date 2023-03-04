Исупова Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Параскева Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Исупов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Исупов Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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