Исупова (Киселёва) Неонила Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсупова (Киселёва) Неонила Степанова

Исупова (Киселёва) Неонила Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

1809

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исупов Пётр Евсигнеевич

Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Евсей Иванович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Исупов Исидор Евсигнеевич

Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1795

Дочь: Исупова (Исупова) Параскева Евсигнеева

Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1797

Дочь: (Исупова) Параскева Евсигнеева

Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1799

Дочь: (Исупова) Евдокия Евсигнеева

Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1800

Сын: Исупов Иоанн Евсигнеевич

Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1802

Сын: Исупов Николай Евсигнеевич

Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Исупова) Евдокия Евсигнеева

Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1804

Дочь: Исупова (Исупова) Евдокия Евсигнеева

Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1805

Сын: Исупов Филипп Евсигнеевич

Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович

Смерть
1809

Мы используем куки для улучшения работы сайта.