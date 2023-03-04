Исупова (Киселёва) Неонила Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смерти1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Исупов Исидор Евсигнеевич
Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1795
Дочь: Исупова (Исупова) Параскева Евсигнеева
Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1797
Дочь: (Исупова) Параскева Евсигнеева
Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1799
Дочь: (Исупова) Евдокия Евсигнеева
Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1800
Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1802
Сын: Исупов Николай Евсигнеевич
Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Исупова) Евдокия Евсигнеева
Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1804
Дочь: Исупова (Исупова) Евдокия Евсигнеева
Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1805
Сын: Исупов Филипп Евсигнеевич
Отец ребёнка: Исупов Евсей Иванович
Смерть
1809