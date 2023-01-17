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Исупов Исидор Евсигнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Исупов Евсей Иванович

Мать: Исупова Неонила Степанова

Рождение ребёнка
01.11.1826

Дочь: Епистимия Сидорова

Мать ребёнка: Исупова Гликерия Иванова

Рождение ребёнка
01.01.1828

Дочь: Татьяна Сидорова

Мать ребёнка: Исупова Гликерия Иванова

Рождение ребёнка
26.09.1829

Дочь: Фёкла Сидорова

Мать ребёнка: Исупова Гликерия Иванова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Исупов Пётр Сидорович

Мать ребёнка: Исупова Гликерия Иванова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Исупов Иван Сидорович

Мать ребёнка: Исупова Гликерия Иванова

Бракосочетание
30.01.1926

Жена: Исупова Гликерия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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