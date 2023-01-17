Исупов Исидор Евсигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Исупов Евсей Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1826
Дочь: Епистимия Сидорова
Мать ребёнка: Исупова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1828
Дочь: Татьяна Сидорова
Мать ребёнка: Исупова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1829
Дочь: Фёкла Сидорова
Мать ребёнка: Исупова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Исупова Гликерия Иванова
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Исупова Гликерия Иванова
Бракосочетание
30.01.1926
Жена: Исупова Гликерия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834