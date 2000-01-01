Исупова (Черных) Гликерия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова (Черных) Гликерия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1826

Дочь: Епистимия Сидорова

Отец ребёнка: Исупов Исидор Евсигнеевич

Рождение ребёнка
01.01.1828

Дочь: Татьяна Сидорова

Отец ребёнка: Исупов Исидор Евсигнеевич

Рождение ребёнка
26.09.1829

Дочь: Фёкла Сидорова

Отец ребёнка: Исупов Исидор Евсигнеевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Исупов Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Исупов Исидор Евсигнеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Исупов Иван Сидорович

Отец ребёнка: Исупов Исидор Евсигнеевич

Смерть
После 1834
Бракосочетание
30.01.1926

Муж: Исупов Исидор Евсигнеевич

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