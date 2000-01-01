Исупова (Черных) Гликерия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1826
Дочь: Епистимия Сидорова
Отец ребёнка: Исупов Исидор Евсигнеевич
Рождение ребёнка
01.01.1828
Дочь: Татьяна Сидорова
Отец ребёнка: Исупов Исидор Евсигнеевич
Рождение ребёнка
26.09.1829
Дочь: Фёкла Сидорова
Отец ребёнка: Исупов Исидор Евсигнеевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Исупов Исидор Евсигнеевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Исупов Исидор Евсигнеевич
Смерть
После 1834
Бракосочетание
30.01.1926