Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Анастасьев Пётр Александрович
Отец ребёнка: Александр Симонов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марья Александрова
Отец ребёнка: Александр Симонов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Анастасьев Фёдор Александров
Отец ребёнка: Александр Симонов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Александр Симонов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Фёкла Александровна
Отец ребёнка: Александр Симонов
Смерть
Неизвестно