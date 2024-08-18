Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Стефанова

Анна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Анастасьев Пётр Александрович

Отец ребёнка: Александр Симонов

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марья Александрова

Отец ребёнка: Александр Симонов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Анастасьев Фёдор Александров

Отец ребёнка: Александр Симонов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Александр Симонов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Фёкла Александровна

Отец ребёнка: Александр Симонов

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.