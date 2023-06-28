Александр Симонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Анастасьев Пётр Александрович
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марья Александрова
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Анастасьев Фёдор Александров
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Анна Стефанова
Смерть
До 1841
Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)