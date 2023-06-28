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Александр Симонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1841

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

крестьяне графини Апраксиной
Рождение ребёнка
1803

Сын: Анастасьев Пётр Александрович

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марья Александрова

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Рождение ребёнка
1811

Сын: Анастасьев Фёдор Александров

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Анна Стефанова

Смерть
До 1841
Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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