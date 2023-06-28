Анастасьев Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Александр Симонов
Мать: Анна Стефанова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Анастасьев Павел Петрович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Анастасьев Игнатий Петрович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842
Сын: Анастасьев Демьян Петрович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно