Анастасьев Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасьев Пётр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Александр Симонов

Мать: Анна Стефанова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Анастасьев Павел Петрович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Анастасьев Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Анастасьев Демьян Петрович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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