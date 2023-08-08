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Марья Александрова
Марья Александрова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Александр Симонов
1780 г.р.
Мать
Анна Стефанова
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Александр Симонов
Мать:
Анна Стефанова
Смерть
Неизвестно
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