Скворцова Феоктиста Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова Феоктиста Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1964 по 1969

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1900

Дочь: Германова Наталия Романовна

Отец ребёнка: Миронов Роман

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Миронов Василий Романович

Отец ребёнка: Миронов Роман

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Шеффер Анна Амплеевна

Отец ребёнка: Скворцов Амплей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Амплей

Смерть
С 1964 по 1969
Сарепта, Царицынский уезд, Саратовская губерния
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