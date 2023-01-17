Скворцова Феоктиста Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1964 по 1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1900
Дочь: Германова Наталия Романовна
Отец ребёнка: Миронов Роман
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Миронов Василий Романович
Отец ребёнка: Миронов Роман
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Шеффер Анна Амплеевна
Отец ребёнка: Скворцов Амплей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скворцов Амплей
Смерть
С 1964 по 1969
Сарепта, Царицынский уезд, Саратовская губерния