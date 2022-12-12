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Миронов Василий Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Миронов Роман

Мать: Скворцова Феоктиста Петровна

Арест
06.10.1937
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Осуждение: 11 ноября 1937 г. Осудивший орган: линейным судом Сталинградской ж.д. Статья: ст.58-10 УК РСФСР (58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Совет... Показать все
Рождение ребёнка
До 1938

Сын: Миронов Георгий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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