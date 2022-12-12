Миронов Василий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Миронов Роман
Арест
06.10.1937
Осуждение: 11 ноября 1937 г. Осудивший орган: линейным судом Сталинградской ж.д. Статья: ст.58-10 УК РСФСР (58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Совет... Показать все
Рождение ребёнка
До 1938
Сын: Миронов Георгий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно