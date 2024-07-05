Грозовский Эли Ейне 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грозовский Эли Ейне

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Грозовский Мордехай Мордух

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Grozovskiy Khaim

Мать ребёнка: Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская

Бракосочетание
Около 1828

Жена: Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская

Узда, Белоруссия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky

Мать ребёнка: Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Grozovskiy Leiba

Мать ребёнка: Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Kitaevich (Grozovskiy) Chaya Sara

Мать ребёнка: Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская

Смерть
1863

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