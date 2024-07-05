Грозовский Эли Ейне
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Грозовский Мордехай Мордух
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Grozovskiy Khaim
Мать ребёнка: Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская
Бракосочетание
Около 1828
Узда, Белоруссия
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Grozovskiy Leiba
Мать ребёнка: Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Kitaevich (Grozovskiy) Chaya Sara
Мать ребёнка: Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская
Смерть
1863