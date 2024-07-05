Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Grozovskiy Khaim

Отец ребёнка: Грозовский Эли Ейне

Бракосочетание
Около 1828

Муж: Грозовский Эли Ейне

Узда, Белоруссия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky

Отец ребёнка: Грозовский Эли Ейне

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Grozovskiy Leiba

Отец ребёнка: Грозовский Эли Ейне

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Kitaevich (Grozovskiy) Chaya Sara

Отец ребёнка: Грозовский Эли Ейне

Смерть
1859

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