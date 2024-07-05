Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Grozovskiy Khaim
Отец ребёнка: Грозовский Эли Ейне
Бракосочетание
Около 1828
Муж: Грозовский Эли Ейне
Узда, Белоруссия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky
Отец ребёнка: Грозовский Эли Ейне
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Grozovskiy Leiba
Отец ребёнка: Грозовский Эли Ейне
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Kitaevich (Grozovskiy) Chaya Sara
Отец ребёнка: Грозовский Эли Ейне
Смерть
1859