Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

?.02.1919

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Грозовский Эли Ейне

Мать: Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Rahil

Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Itka Sarah

Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шифф (Грозовская) Слава Shlava Dvasha Rosofsky Двоша Двоша

Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Grozovskiy Mordechai

Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Grozovskiy Eli Eine

Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Grozovskiy ????

Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Eydelman (Rozovskaya) Revekkah

Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Grozovskiy ????

Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Yaha

Мать ребёнка: Грозовская (Пеккер) Фрида Фрейде

Рождение ребёнка
20.02.1907

Дочь: Зильбург (Грозовская) Роза

Мать ребёнка: Грозовская (Пеккер) Фрида Фрейде

Смерть
?.02.1919

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