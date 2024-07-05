Грозовский Хацкел Chatskel Rosofsky
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти?.02.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Rahil
Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Itka Sarah
Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya
Рождение ребёнка
1863
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Grozovskiy Mordechai
Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Grozovskiy Eli Eine
Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Grozovskiy ????
Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Eydelman (Rozovskaya) Revekkah
Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Grozovskiy ????
Мать ребёнка: Грозовская (Бернштейн) Хая Haya
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Yaha
Мать ребёнка: Грозовская (Пеккер) Фрида Фрейде
Рождение ребёнка
20.02.1907
Дочь: Зильбург (Грозовская) Роза
Мать ребёнка: Грозовская (Пеккер) Фрида Фрейде
Смерть
?.02.1919