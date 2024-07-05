Grozovskiy Leiba Около 1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Grozovskiy Leiba

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Грозовский Эли Ейне

Мать: Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Tamara

Мать ребёнка: Grozovskiy ???

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Lea

Мать ребёнка: Grozovskiy ???

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Grozovskiy Izrael Eine

Мать ребёнка: Grozovskiy ???

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Revekka

Мать ребёнка: Grozovskiy ???

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Seina

Мать ребёнка: Grozovskiy ???

Смерть
1920

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