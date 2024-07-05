Grozovskiy Leiba
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Tamara
Мать ребёнка: Grozovskiy ???
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Lea
Мать ребёнка: Grozovskiy ???
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Grozovskiy ???
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Revekka
Мать ребёнка: Grozovskiy ???
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Seina
Мать ребёнка: Grozovskiy ???
Смерть
1920