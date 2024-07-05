Grozovskiy ???
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Tamara
Отец ребёнка: Grozovskiy Leiba
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Lea
Отец ребёнка: Grozovskiy Leiba
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Grozovskiy Leiba
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Revekka
Отец ребёнка: Grozovskiy Leiba
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Seina
Отец ребёнка: Grozovskiy Leiba
Смерть
1920