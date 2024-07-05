Grozovskiy ??? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Grozovskiy ???

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1866 г.р.
Около 1868 г.р.
Около 1870 г.р.
Около 1872 г.р.
1872 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Tamara

Отец ребёнка: Grozovskiy Leiba

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Lea

Отец ребёнка: Grozovskiy Leiba

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Grozovskiy Izrael Eine

Отец ребёнка: Grozovskiy Leiba

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Revekka

Отец ребёнка: Grozovskiy Leiba

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Grozovskiy (Grozovskiy) Seina

Отец ребёнка: Grozovskiy Leiba

Смерть
1920

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