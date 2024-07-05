Grozovskiy Khaim Около 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Grozovskiy Khaim

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Грозовский Эли Ейне

Мать: Грозовская (גרזובסקיי) Сейна Эстер Грозовская

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Grozovskiy Mordehai

Мать ребёнка: Grozovskiy Seina Or Esther

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Basin (Grozovskiy) Esther

Мать ребёнка: Grozovskiy Seina Or Esther

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Nekrich (Grozovski?) Basya

Мать ребёнка: Grozovskiy Seina Or Esther

Смерть
1897

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