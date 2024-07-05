Grozovskiy Khaim
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Grozovskiy Mordehai
Мать ребёнка: Grozovskiy Seina Or Esther
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Basin (Grozovskiy) Esther
Мать ребёнка: Grozovskiy Seina Or Esther
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Nekrich (Grozovski?) Basya
Мать ребёнка: Grozovskiy Seina Or Esther
Смерть
1897