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Куранова Мария Косьминична

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

26.06.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1874 ст.

Отец: Куранов Косьма Иванович

Мать: Куранова Мария Николаевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Бакинского флота прапорщик Василий Николаевич Филатов и астраханская мещанка девица Екатерина Ивановна Гудшмит https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-630-op-1a-d-14 файл 7 номер 7
Бракосочетание
05.07.1893 ст.

Муж: Ширяев Илья Васильевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Ширяев Илья Васильевич - 25 лет, Астраханский мещанин Невеста: Куранова Мария Косьминична - 19 лет, окончившая курс Астраханского Епархиального женского Училища, дочь девица умершего священника... Показать все
Смерть
Неизвестно

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