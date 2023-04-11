Куранова Мария Косьминична
Место рождения
Дата рождения26.06.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
26.06.1874 ст.
Отец: Куранов Косьма Иванович
Восприемники: Бакинского флота прапорщик Василий Николаевич Филатов и астраханская мещанка девица Екатерина Ивановна Гудшмит https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-630-op-1a-d-14 файл 7 номер 7
Бракосочетание
05.07.1893 ст.
Жених: Ширяев Илья Васильевич - 25 лет, Астраханский мещанин Невеста: Куранова Мария Косьминична - 19 лет, окончившая курс Астраханского Епархиального женского Училища, дочь девица умершего священника... Показать все
Смерть
Неизвестно