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Ширяев Илья Васильевич

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
05.07.1893 ст.

Жена: Куранова Мария Косьминична

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Жених: Ширяев Илья Васильевич - 25 лет, Астраханский мещанин Невеста: Куранова Мария Косьминична - 19 лет, окончившая курс Астраханского Епархиального женского Училища, дочь девица умершего священника... Показать все
Смерть
Неизвестно

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