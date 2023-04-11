Ширяев Илья Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1893 ст.
Жених: Ширяев Илья Васильевич - 25 лет, Астраханский мещанин Невеста: Куранова Мария Косьминична - 19 лет, окончившая курс Астраханского Епархиального женского Училища, дочь девица умершего священника... Показать все
Смерть
Неизвестно