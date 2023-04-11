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Куранов Косьма Иванович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куранов (Васильев) Иван Саввич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куранова Мария Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.06.1874 ст.

Дочь: Куранова Мария Косьминична

Мать ребёнка: Куранова Мария Николаевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Бакинского флота прапорщик Василий Николаевич Филатов и астраханская мещанка девица Екатерина Ивановна Гудшмит https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-630-op-1a-d-14 файл 7 номер 7
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.

Дочь: Куранова Александра Косьминична

Мать ребёнка: Куранова Мария Николаевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Отец: Астраханского собора дьякон Восприемники: Отставной генерал-майор Федор Кириллович Юнг и Иоанно-Златоустовской церкви дьякона Василия Макаровича Вознесенского дочь девица Анна Васильевна https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно

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