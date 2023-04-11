Куранов Косьма Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куранов (Васильев) Иван Саввич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1874 ст.
Дочь: Куранова Мария Косьминична
Мать ребёнка: Куранова Мария Николаевна
Восприемники: Бакинского флота прапорщик Василий Николаевич Филатов и астраханская мещанка девица Екатерина Ивановна Гудшмит https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-630-op-1a-d-14 файл 7 номер 7
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.
Дочь: Куранова Александра Косьминична
Мать ребёнка: Куранова Мария Николаевна
Отец: Астраханского собора дьякон Восприемники: Отставной генерал-майор Федор Кириллович Юнг и Иоанно-Златоустовской церкви дьякона Василия Макаровича Вознесенского дочь девица Анна Васильевна https:/... Показать все
Смерть
Неизвестно