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Куранова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1874 ст.

Дочь: Куранова Мария Косьминична

Отец ребёнка: Куранов Косьма Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Восприемники: Бакинского флота прапорщик Василий Николаевич Филатов и астраханская мещанка девица Екатерина Ивановна Гудшмит https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-630-op-1a-d-14 файл 7 номер 7
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.

Дочь: Куранова Александра Косьминична

Отец ребёнка: Куранов Косьма Иванович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Отец: Астраханского собора дьякон Восприемники: Отставной генерал-майор Федор Кириллович Юнг и Иоанно-Златоустовской церкви дьякона Василия Макаровича Вознесенского дочь девица Анна Васильевна https:/... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куранов Косьма Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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