Горбунов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1937
Дата смерти11.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1937
Отец: Горбунов Василий
Мать: Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эльмира Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Владимир
Мать ребёнка: Эльмира Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эльмира Михайловна
Смерть
11.03.2004