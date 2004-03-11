Горбунов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1937

Дата смерти

11.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1937

Отец: Горбунов Василий

Мать: Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эльмира Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Владимир

Мать ребёнка: Эльмира Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эльмира Михайловна

Смерть
11.03.2004
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