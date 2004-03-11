(Соломина) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1902
Дата смерти07.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Василий
Рождение ребёнка
18.08.1928
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Горбунов Василий
Рождение ребёнка
05.01.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Василий
Рождение ребёнка
1933
Сын: Горбунов Вадим
Отец ребёнка: Горбунов Василий
Рождение ребёнка
26.02.1937
Сын: Горбунов Юрий
Отец ребёнка: Горбунов Василий
Рождение ребёнка
1939
Сын: Горбунов Геннадий
Отец ребёнка: Горбунов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Василий
Смерть
07.12.1983