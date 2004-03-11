(Соломина) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соломина) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1902

Дата смерти

07.12.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
1937 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Василий

Рождение ребёнка
18.08.1928

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Горбунов Василий

Рождение ребёнка
05.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Василий

Рождение ребёнка
1933

Сын: Горбунов Вадим

Отец ребёнка: Горбунов Василий

Рождение ребёнка
26.02.1937

Сын: Горбунов Юрий

Отец ребёнка: Горбунов Василий

Рождение ребёнка
1939

Сын: Горбунов Геннадий

Отец ребёнка: Горбунов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Василий

Смерть
07.12.1983
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